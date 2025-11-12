将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負が11月12日、京都市の「京都競馬場」で第4局1日目の対局を行い、佐々木八段が85手目を封じて指し掛けとした。あす13日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。【映像】佐々木八段 封じ手の瞬間京都競馬場の開場100周年を記念して開催されている竜王戦第4局。日本中央競馬会の競馬場で将棋の公式戦が開催さ