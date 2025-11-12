ＳＮＳへの不適切な投稿で裁判官を罷免（ひめん）された岡口基一・元仙台高裁判事（５９）が、退職金の不支給処分の取り消しを求めた審査請求があり、最高裁は先月２９日付の裁決で請求を棄却した。岡口氏は２０１７〜１９年、東京都江戸川区で起きた女子高生殺害事件を巡り、ＳＮＳに「遺族は、俺を非難するように洗脳された」などと投稿。国会の裁判官弾劾（だんがい）裁判所は昨年４月、岡口氏を罷免する判決を出した。これ