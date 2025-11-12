お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（３６）が１２日、所属事務所の芸人たちと生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。共演したアナウンサーに告白したため仕事を失ったホロ苦エピソードを明かした。「ＴＢＳの女性アナウンサーさんを好きになってしまって、しゃべったこともないのに３輪のバラを渡して、その場から逃げ出してきた」相手ではなく自分がその場から逃げたのは、「緊張が張り裂けそうになっ