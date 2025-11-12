楽天は12日、育成選手の古賀康誠と支配下選手契約合意を発表した。古賀は球団を通じて「まずはスタートラインにやっと立てたなという気持ちです。自分の課題をひとつずつクリアしていけば支配下に近づくと信じて、強い気持ちでプレーしていました。来シーズンは初勝利、そして1試合でも多く一軍の舞台で投げることができるように頑張ります」とコメント。古賀は22年育成ドラフト2位で楽天に入団し、今季はファームで19試合、