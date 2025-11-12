岐阜の養老鉄道で無免許運転。駅の係員が「運転したい」と懇願していました。 【写真を見る】駅の係員が｢運転したい｣と懇願し“無免許運転” 隣にいた免許を持つ運転士は断り切れず… 列車には10人ほどの客が乗車していた 岐阜･養老鉄道 養老鉄道によりますと、運転免許を持たない20代の男性社員が、ことし6月に広神戸・北神戸間で約3分間、7月に美濃本郷・東赤坂間で約13分間、それぞれ10人ほどの客が乗っていた列車を無免許運