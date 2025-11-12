ゴツい「4本出しマフラー」×初代オマージュの“鮮烈カラー”がカッコいい！トヨタの米国法人が2025年4月3日に発表した「GR86」の特別仕様車「Yuzu Edition（以下、GR86 ゆずエディション）」の、同市場での価格が明らかになりました。一体どのような特別仕様車なのでしょうか。限定860台の特別な「ハチロク」！【画像】超カッコいい！ これが新たな「ハチロク」です！GR86は、トヨタとスバルが共同開発したFRスポーツカー。