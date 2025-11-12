◆エイブルトライアウト（１２日・マツダスタジアム）元巨人で、今オフ西武から戦力外通告を受けた松原聖弥外野手がトライアウトに参加。８打席に立ち、２安打２四球１盗塁と奮闘した。「僕の中ではもう少しできたかなという部分はあったんですけど、結果としてはマルチヒット打てたというところはプラスかなと感じています」とうなずいた。松原は明星大から１６年育成ドラフト５位で巨人に入団し、１８年に支配下昇格。２１年