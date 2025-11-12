すべての部屋の販売価格が1億円を超えるとみられる超高級マンションブランドを、九州電力グループが発表しました。第1号物件は、福岡市中央区の大濠1丁目に建設が予定されています。 ■九電不動産・大神徳仁社長「本日お披露目する新ブランドのブランド名は『GROUNDI（グラウンディ）』。土地を意味する『GROUND』という名詞に、イタリア語の前置詞『DI』を組み合わせた名称です。」12日、九州電力グループが発表し