◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１１月１２日、美浦トレセン 朝日を背中から一身に浴びたレガレイラに視線が注がれた。開場直後の美浦・Ｗコースがその舞台。道中は先行するアルセナール（４歳オープン）とガルサブランカ（４歳２勝クラス）の２番手を追走。戸崎がストロングポイントに挙げる「乗りやすいところ」を体現する。道中は１馬身ずつの等間隔で折り合