楽天の辰見鴻之介内野手（２４）が１２日、楽天モバイルで契約更改に臨み、２０万円増の４７０万円（金額は推定）でサインした。今季は育成選手でスタートしたが、期限ぎりぎりの７月３１日に支配下登録された。２軍では８８試合に出場し、打率２割８分の成績を残したが１軍出場はなかった。「ファームではありますがこれまでで一番良い成績を残すことができたので、そこは成長できた部分かなと思います」と話した。５０メート