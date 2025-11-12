今年5月に高知県土佐清水市が行った入札に絡む官製談合事件で、県警は11月12日に土佐清水市長の程岡庸容疑者ら4人を送検し、本格的な捜査に入りました。送検されたのは土佐清水市長の程岡庸容疑者（66歳）と土佐清水市議の永野裕夫容疑者（67歳）、四万十市の会社役員 榮勇男容疑者（84歳）と四万十市の会社役員 小野和幸容疑者（66歳）の4人です。この事件は今年5月28日に土佐清水市が行ったコミュニティ施設の電気設備の改修工事