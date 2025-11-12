紅葉の名所として知られる山形市のもみじ公園ではいま、木々の葉が美しく色付いています。園内には赤や黄など多彩な紅葉が広がっていました。佐々木陶子アナウンサー「秋晴れの空が広がり、日差しが心地よい行楽日和。ここ山形市のもみじ公園では、鳥のさえずりが響く中、真っ赤に染まったモミジを一目見ようと多くの人たちが訪れています」山形市東原町2丁目にある紅葉の名所・もみじ公園。池を囲むように植えられているお