特徴的なスタイリングクロスオーバーに近いDSが新しい名前を与え発売したのが、ハッチバックのNo4。メルセデス・ベンツAクラスやBMW 1シリーズといった競合へ伍する、フランスの雄といえる。先代のDS 4は、同ブランドで最も売れていたが、期待には大きく届いていなかった。【画像】Aクラス／1シリーズへ伍するフランスの雄DS No4サイズの近いハッチバックたち全130枚支持率の拡大を目指すNo4の強みとなるのが、特徴的なス