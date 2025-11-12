スギやヒノキなどの良質な木材を展示即売する「木材まつり」が11月12日に高知市で開かれました。県内の優れた製材品を一堂に集めた展示即売会「木材まつり」は県産材の需要拡大を図ろうと県木材協会が毎年開いています。高知市仁井田の高知木材センターには県内約30の製材業者から通常住宅約60棟分にあたるスギやヒノキの柱などが集まり、仲買人たちが次々と競り落としていました。全国的に木材価格は、ここ数年落ち着いてい