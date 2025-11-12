５日、駐馬場トンネルの工事現場。（ドローンから、宜昌＝新華社配信）【新華社天津11月12日】中国湖北省宜昌市で建設が進む襄宜（襄陽−宜昌）高速道路の宜昌区間でこのほど、最初の長距離トンネルとなる「駐馬場トンネル」が予定より50日早く貫通した。同省の武漢、襄陽、宜昌を結ぶ交通大動脈の整備が一段と加速した。同区間は全長約87キロで、橋梁64本、トンネル10本を建設し、総投資額は約153億元（1元＝約22円）。駐馬場