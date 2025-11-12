ストーカーやDV、児童虐待などに対応する機関の連携強化を図ろうと、きょう合同の研修会が開かれました。県警察学校で行われた研修会には警察や児童相談所、自治体などからおよそ60人が参加しました。研修では、DVがある家庭に児童相談所が裁判所の許可状を得て強制的に立ち入り子どもを保護する「臨検・捜索」の想定訓練が行われ、具体的な連携の仕方を確認しました。警察によりますと県内のストーカーや