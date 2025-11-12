トランプ政権が進める不法移民の摘発。わずか9か月で50万人以上が強制送還されています。その影響でいま、アメリカの農業は深刻な人手不足に直面しています。◇収穫シーズンを迎えたアメリカ・ワシントン州のリンゴ農園を訪ねました。移民「ちょっと多く稼げるのでとても良い機会だ」迎えに来たのはスクールバス。乗り込んだ従業員はメキシコなどからの移民です。この農園では従業員のビザ取得や住居も支援。農園オーナー