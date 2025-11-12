大の里（奥）がはたき込みで霧島を下す＝福岡国際センター大相撲九州場所4日目（12日・福岡国際センター）横綱、大関陣は安泰。横綱大の里は霧島をはたき込んで4連勝とし、横綱豊昇龍は若隆景を寄り切って3勝目を挙げた。大関琴桜は伯桜鵬を上手出し投げで下し、星を五分に戻した。新関脇安青錦は小結隆の勝を押し出して4戦全勝。隆の勝は4連敗となった。関脇王鵬は宇良に押し出されて2敗目。小結高安は若元春を押し出して3勝1