「女性に対する暴力をなくす運動」のシンボルカラーの紫色にライトアップされた東京スカイツリー＝12日夜ドメスティックバイオレンス（DV）や性犯罪を許さない機運を醸成するため、「女性に対する暴力をなくす運動」が12日に始まり、東京スカイツリーがシンボルカラーの紫色にライトアップされた。25日までの期間を中心に、全国500カ所以上の観光名所や公共施設で点灯される。25日は国連が定めた「女性に対する暴力撤廃の国際