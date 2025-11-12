県はきょう、県内のインフルエンザの感染状況が、注意報レベルに達したと発表しました。小まめな手洗いやマスクの着用などの対策を徹底するよう呼びかけています。県によりますと、先週1週間に県内48の医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は前の週から大きく増えて1医療機関あたり13.75人となり、感染拡大の注意報の目安となる10人を超えました。昨シーズンと比べ6週間早い注意報レベルです。また、今週に入ってか