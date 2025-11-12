PR会社買収疑惑で書類送検された斎藤元彦兵庫県知事を不起訴とした神戸地検の処分を不服として、刑事告発した上脇博之神戸学院大教授らは12日、オンラインで記者会見を開き、近く検察審査会に審査を申し立てると明らかにした。