阪神からドラフト２位で指名された、谷端将伍内野手（２２）＝日大＝が１２日、都内のホテルで入団交渉に臨み、契約金７０００万円、年俸１２００万円で仮契約を結んだ。（金額は推定）谷端は「指名あいさつの時より実感が少しわいてきて、勝負の世界に入るんだなってていうところが一番です」と心境を語った。大学３年時には、東都大学リーグで春、秋と連続で首位打者を獲得した安打製造機。球団から「阪神を代表する選手に