県内では11月に入っても連日100件以上のクマの目撃情報が寄せられています。秋田市では官庁街の周辺でもクマが目撃され、小学校が臨時休校するなど広い範囲に影響が及びました。こちらは秋田市茨島にあるハロ-ワーク秋田に設置されている防犯カメラの映像です。クマは車を気にするようにしながら少しずつ道路へ近づきます。トラックに驚くような様子も。向かった先にあったのがハローワーク秋田の出入り口です。