ソフトバンクの東浜巨投手（35）が12日、国内FA宣言選手としてNPBから公示された。球団は宣言残留も認めており、東浜は13日から全球団との交渉が可能になる。同日、三笠杉彦ゼネラルマネジャー（GM）が取材対応。「選手の権利ですから本人もよく考えて宣言されたと思います。長くホークスに貢献をしてくれた選手。いろいろ考えて、登板機会やチャンスを考えると他の球団の話も聞いてみたいと思ったと推測します。FA権は本人