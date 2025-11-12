福岡県警宗像署は12日、福津市の女性宅固定電話に11日、自動音声ガイダンスで不審な入電があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「？を押してください」という内容で指示通り押すと、『保険局薬務課クラタ』を名乗る男から「睡眠導入剤が規定を超えて処方されており、薬事法違反になる。最終通告であるため、今から手続する」とい言われた。また、12日に宗像市内でも同様の不審電話事案が発生している。