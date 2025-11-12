ドラゴンズの大野雄大投手が年俸大幅アップ！来シーズンへの抱負を語りました。 【写真を見る】ドラゴンズ 大野雄大投手(37) 推定年俸5000万円アップの1億7000万円でサイン ｢タイガースにしがみついて熱い秋の戦いを｣ 一問一答も 大野投手は12日、契約更改の交渉で、推定年俸5000万円アップの1億7000万円でサインしました。 ケガの影響でここ2年不本意なシーズンを送りましたが、今シーズンは2020年の