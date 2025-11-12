滝川第二高校、東北福祉大学のゴルフ部で腕を磨き、現在はJPDA（日本プロドラコン協会）ドラコンプロとして活躍する松浦美侑（まつうら・みゆ）。身長161センチ・58キロという体格ながらも、今季ラストマッチで305ヤードから308ヤードに最長記録を更新。その結果を報告してくれた。【写真】305ヤード→308ヤードに記録更新！身長161センチとは思えない松浦美侑の豪快過ぎるドライバースイング◇◇◇みなさんこんにちは！JPDA