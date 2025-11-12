ＬＩＦＵＬＬ [東証Ｐ] が11月12日大引け後(17:45)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年9月期の連結最終損益は53.1億円の黒字(前の期は84.6億円の赤字)に浮上したが、26年9月期の同利益は前期比64.3％減の19億円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を7.33円→10.41円(前の期は0.73円)に増額し、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結最終損益は9億円の黒字(前