不登校の児童・生徒によるオンライン学習が出席扱いとなる「ネット出席」の制度について、不登校の児童・生徒やその親にも十分に認知されていないことがわかりました。支援団体が全国の不登校の児童・生徒と保護者を対象に行った調査によりますと、「ネット出席」について、小学4年から中学3年の不登校者の63.5％、保護者の26.6％が「知らない」と回答。また、学校側から説明や提案を受けたことがあるのは1割ほどだったということ