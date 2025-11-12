高市総理の台湾有事が「存立危機事態」になりうるという国会答弁について、中国政府は12日、「中国の内政に粗暴に干渉するものだ」として、改めて日本側に強い不満を表明しました。中国国務院台湾事務弁公室陳斌華 報道官「日本の指導者が国会で表明した台湾問題に関する悪質な発言は、一つの中国の原則に反し、中国の内政に粗暴に干渉するものであり、我々は強い不満と断固たる反対を表明する」高市総理が先週、台湾有事で