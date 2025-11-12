無免許の社員が列車を運転した問題で、記者会見で謝罪する養老鉄道の宗藤洋社長（右）ら＝12日午後、名古屋市養老鉄道（岐阜県大垣市）は12日、20代の男性社員が運転士の免許がないにもかかわらず6、7月に2回、計約16分間、列車を運転していたと発表した。乗客にけがはなかった。男性社員は周囲に「運転士になりたい」と語っており、免許を持つ運転士に頼んで、代わってもらったという。同社は、今後、処分を検討するという。