中国・四川省で今年完成したばかりの橋が倒壊しました。山の地すべりが原因とみられています。山肌から立ち上がる砂煙。次の瞬間、橋が崩れ落ちていきます。中国メディアは11日、四川省にある国道の橋が倒壊したと報じました。前日には橋に亀裂が入っているのが見つかり、現場は通行止めになっていたということです。また、この倒壊によるけが人はいませんでした。山で地すべりが発生し、橋の倒壊につながったとみられているという