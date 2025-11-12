サッカー元日本代表の北澤豪氏（５７）が１２日、都内で行われた「Ｄｏｒｏｎｋｏパラリンアートカップ２０２５」表彰式に元サッカー女子日本代表の澤穂希氏、元プロ車いすテニス選手の国枝慎吾氏、タレントの中山秀征とともに出席した。北澤氏は、個人賞にあたる北澤豪賞で現役時代の北澤氏の雄姿を描いた中矢幸夫さんの一作「シュート北澤」を表彰。中矢さんに感動を伝えた。澤氏と国枝氏はともに国民栄誉賞を受賞した国民