法然上人ゆかり「逆木のイチョウ」誕生寺提供 岡山・久米南町里方にある誕生寺で、名木「逆木のイチョウ」が爽やかなレモン色に葉を染めています。イチョウの葉は、今後、さらに黄色が深まり、あと10日ほどで、色づきのピークを迎えるとみられています。 「逆木のイチョウ」は、まるで根っこが広がるように枝を伸ばしていることが、名の由来になっています。 平安時代後期の1147年、比叡山に向けて旅立つ当時