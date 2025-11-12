台風26号は明日13日には沖縄の先島諸島に接近する見込み。明日13日にかけて先島諸島では警報級の大雨となる恐れ。停滞する前線や台風周辺の湿った空気の影響で、沖縄本島地方では11月として記録的な大雨となっている所も。台風26号が温帯低気圧に変わっても長引く大雨に注意。台風26号北上・前線停滞で沖縄では記録的大雨や竜巻の目撃台風26号の接近や停滞する前線の影響で、沖縄では大気の状態が非常に不安定となり、断続的に雨が