岡山地方検察庁 知人女性に性的暴行を加えたとして岡山県警に逮捕された赤磐市消防本部の男性職員を岡山地方検察庁は不起訴処分にしました。 赤磐市消防本部の29歳の男性職員は10月、自宅で20代の知人女性に性的暴行を加えたとして不同意性交等の疑いで逮捕されていました。 岡山地検は11月11日付で、この男性職員を不起訴処分としました。不起訴の理由については明らかにしていません。