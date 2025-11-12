地下鉄「鶴舞駅」から徒歩約10分、住宅街の一角にあるコーヒーカフェ「LMS coffee」。14時まで注文できる【モーニングセット】は、ブランチやランチとしても人気です。店主手作りのパンが味わえる【モーニングセット】は、【フォカッチャセット】【トルタセット】【フレンチトーストセット】の3種類。セット内容により、サラダ・フルーツ・ヨーグルトなどが付き、栄養バランスも抜群