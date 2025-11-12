【あの頃、テレビドラマは熱かった】#14「連ドラの王様+お笑い怪獣+恋愛の神様」でも視聴率30%超えならず「すいか」（2003年／日本テレビ系）◇◇◇「15年」ともなるとさすがに“平成”も馴染んできた2003年。ドラマは1月期のTBS系日曜劇場「GOOD LUCK！！」が平均視聴率30％超え（最終回は驚異の37.6％）を叩き出し、キムタクのパイロットコスプレの強さを見せつけた。この年は他に唐沢寿明の「白い巨塔」や松嶋菜