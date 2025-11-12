ウェイウェイ・ウーが、7月2日にリリースした20thアルバム『上海Lady～WeiWei ISM～』の収録曲「祈りにみちて」を平原綾香とコラボ。また、12月4日に渋谷 大和田さくらホールで行われるコンサート『上海Lady in Tokyo』にて初共演も決定した。 （関連：平原綾香、『メリー・ポピンズ リターンズ』完全日本語吹替版で魅せたシンガー・声優としての表現力） 本楽曲は、