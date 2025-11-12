県内のインフルエンザの患者数は1医療機関当たり10人を超え、県は12日、今シーズン初めてとなる「インフルエンザ注意報」を発表しました。県によりますと、12月9日までの1週間に県内で届け出があったインフルエンザの患者数は、1医療機関当たり「11.51人」でした。前の週の「3.70人」から大幅に増え、注意報の基準値である10人以上となったことから、県はきょう、今シーズン初めてとなる「インフルエンザ注意報」を発