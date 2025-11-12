『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）キャラクター特別映像【完全版】が解禁された。虎杖悠仁・伏黒恵・五条悟・禪院直哉・脹相・乙骨憂太…本作の主要登場人物６人の特別映像を繋いだ1本の映像になっている。【動画】伏黒恵・五条悟・禪院直哉・乙骨憂太…6人登場の『呪術廻戦」完全映像これまで第1弾〜第6弾まで解禁してきたキャラクター特別映像。これらを繋ぎ、1本の映像に