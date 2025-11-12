俳優の釈由美子（47）が、11日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜深0：15）に出演。9歳息子の本音を聞き、号泣した。【写真】9歳の誕生日を迎えた長男との2ショットを披露した釈由美子釈は2015年10月に一般男性と結婚。16年6月に第1子長男を出産した。息子は現在、9歳の小学3年生。この日のテーマを「令和の一人っ子育児」とし、MCの藤本美貴と横澤夏子とともにトークを展開した。番組スタッフが、釈の息