YUKIが、12月17日にリリースするニューシングル『Share』のジャケット写真および収録内容を公開した。 （関連：YUKI、観客と共有した“自由”を謳歌する幸せホールツアー『SUPER SLITS』ファイナル公演） 本楽曲は、12月26日に公開される劇場アニメーション『この本を盗む者は』の主題歌に決定している。CDの初回仕様盤は、紙ジャケット仕様に加え、オリジナルステッカーを封入した特