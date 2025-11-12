ＬｉｂＷｏｒｋ [東証Ｇ] が11月12日大引け後(18:00)に決算を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常損益は4億円の赤字(前年同期は1.4億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の10.2億円→5.2億円(前期は8.5億円)に49.0％下方修正し、一転して39.1％減益見通しとなった。 同時に、7-12月期(上期)の同利益を従来予想の3.1億円→1億円(前年同期は3.8億円)に67.7％下方修正し、減益率が19.5％