バドミントンの熊本マスターズ第2日は12日、熊本県立総合体育館で各種目の1回戦が行われ、女子シングルスで2連覇を目指す山口茜（再春館製薬所）は台湾選手に2―0で競り勝ち、2回戦に進出した。奥原希望（東京都協会）はタイ選手を2―1で退け、2回戦で山口と対戦する。宮崎友花（ACTSAIKYO）はストレートで敗れた。混合ダブルスでは古賀輝（ジェイテクト）松友美佐紀（東京都協会）組がカナダのペアに2―0で勝ち、緑川大輝（