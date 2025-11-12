大相撲九州場所４日目（１２日・福岡国際センター）――横綱豊昇龍は若隆景を寄り切り３勝目を挙げた。横綱大の里は霧島をはたき、土つかずの４連勝。大関琴桜は上手を取ってすぐに出し投げで伯桜鵬を崩し、星を五分に戻した。関脇王鵬は宇良のいなしに泳ぎ、押し出されて２敗。関脇安青錦は小結隆の勝を低い攻めで押し出し無傷の４連勝。隆の勝は４敗。小結高安は若元春を押し出して３勝目を挙げた。平幕では藤ノ川が４連勝。