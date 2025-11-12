イミュが展開する化粧品ブランドのオペラは、2025年11月12日から「グロウリップティント」の新色2色を販売中。また、公式オンラインストアでは限定2色がセットになった「クリスマスボックス」も登場しています。きらめきとアンニュイな儚さが同居する"月の光"をイメージ「グロウリップティント」は、グロスいらずでぷるんと水光ツヤが叶う、ティント処方のリップスティック。鏡を見ずに塗れるほどストレスフリーな使い心地と、透け