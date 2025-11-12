開会中の参議院予算委員会で、高市総理と国民民主党の榛葉賀津也幹事長との間で物流業界についての論戦が繰り広げられ、高市総理が高市家の“悲惨な状況”について語る一幕があった。【映像】高市家の“悲惨な状況”に起こった笑い（実際の映像）榛葉幹事長は12日の予算委員会で、トラックドライバーの労働問題について取り上げた。榛葉幹事長が「総理はテレビショッピングとかネットショッピングをやったことありますか」と尋