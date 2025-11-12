中国でカメラが捉えたのは、巨大な橋が崩落する瞬間です。橋を支えるコンクリートの支柱が次々と崩れ落ち、舞い上がる砂ぼこりの中に消えました。ドミノ倒しのように崩れ落ちる支柱。その瞬間を現場に居合わせた多くの人たちがカメラに収めていました。事故が起きたのは11日、現場は中国南西部にある四川省です。崩落した橋は全長758メートル。四川省の中心部とチベットを結ぶ国道で、2025年初めに完成したばかりでした。橋の下に