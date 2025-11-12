日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月12日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6506枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 16506( 15651) ソシエテジェネラル証券 12613( 10820) SBI証券 3791(30